سفارتنا بالقاهرة تصدر تنويهاً مهماً للطلبة الدراسين في جامعات مصر

القاهرة /سما/

أصدرت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، يوم السبت، تنويهاً مهماً للطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات المصرية والمتواجدين خارج مصر، خلال الامتحانات التحريرية والعملية المقررة عليهم.

ودعت السفارة، الطلبة المتواجدين خارج مصر بضرورة التواصل مع السفارة وسرعة تزويدها ببياناتهم الشخصية (الاسم الرباعي و الجامعة والكلية والسنة الدراسية وهاتف التواصل وبلد الاقامة والامتحانات المقررة)، وذلك عبر ايميل قسم الشؤون الثقافية بالسفارة http://Capalemb@gmail.com أو عبر تطبيق الواتساب 01030218317، ليتسنى لها مخاطبة الجهات المسؤولة طلباً لتأجيل الامتحانات أو إيجاد آلية مواءمة، حفاظاً على مستقبلهم الأكاديمي.

وأشارت إلى أنها تواصلت بالفعل مع عدد من الجامعات، وتستمر بالتواصل مع باقي الجامعات المختلفة، حرصًا على الحفاظ على دخول الطلبة الذين تعذر وصولهم إلى مصر، للالتحاق بالامتحانات بالطرق التي يتم الاتفاق حولها مع السادة المسؤولين في الجامعات المصرية.