الصحة بغزة تعلن نتائج عينات فحص كورونا لـ92 حالة اشتباه في القطاع

غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ظهر اليوم السبت انها أجرت فحص 92 غينة لفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية، مشيرة الى أنه لم يتم تسجيل أي اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

و بينت الوزارة ان اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في القطاع بلغت 109 اصابات منذ مارس الماضي.

و لفتت الى أن عدد الحالات النشطة في قطاع غزة بلغت 36 حالة، في حين أن اجمالي عدد الاصابات بلغ 72 حالة، و حالة وفاة واحدة منذ انتشار الفيروس.

و اشارت الوزارة الى الى أنها تتابع الحالة الصحية لـ 2231 مستضافاً في مراكز الحجر الصحي في القطاع.