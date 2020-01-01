  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كاتب إسرائيلي يطالب باستهداف المدنيين وحرق حقول قطاع غزة...

السبت 22 أغسطس 2020 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتب إسرائيلي يطالب باستهداف المدنيين وحرق حقول قطاع غزة...


القدس المحتلة / سما /

طالب كاتب إسرائيلي، الجيش الإسرائيلي باستهداف مطلقي البالونات والمدنيين وحرق الحقول في قطاع غزة.
 
وقال الكاتب رافي كيرس في مقال أوردته صحيفة "معاريف"، اليوم السبت، إن "الغزيين يحرقون حقولنا ونحن صامتون لا نجد جوابًا، يحرقون ونحن نهدد فحسب، الغزيون يصنعون الفوضى على السياج الحدودي، ونحن لا نرد بل نستوعب ونضبط أنفسنا". على حد قوله.

وأضاف متسائلا "أيعقل أن إسرائيل دولة التقدم والعقول والتي يحتاجها العالم كله في مجال السايبر والتكنولوجيا تسمح باستمرار الحرائق في حقولها في غلاف غزة بشكل يومي".

"أليس من الغريب أن جيشًا بمقدوره كشف الأنفاق واستهداف منصات الصواريخ في قطاع غزة وإدخال صاروخ من نافذة غرفة واحدة في منزل مكتظ بالسكان، لا يستطيع استهداف وتحييد من ينفخ البالونات قبل إطلاقها وتسببها بحرائق تلتهم الحقول في غلاف غزة! سوف أكون سعيدًا لو أن أحدًا فسر لي ذلك". والكلام للكاتب كيرس.

وتابع القول "ألم يأن الأوان أن نتوقف أمام أعدائنا الذين يرعبون أبناءنا ويهددون سير الحياة الطبيعية لدينا؟ ألا يوجد في قطاع غزة حقول باستطاعتنا حرقها؟ ألا يوجد مبانٍ سكانية في القطاع بمقدورنا تدميرها؟ لماذا نركز فقط على استهداف المواقع العسكرية؟ لماذا لا نستهدف المنشآت المدنية؟".

وختم القول "عدونا لا يفهم الإنسانية وعلينا أن نذيقه الويلات وبنفس الطريقة التي يفهمها، علينا أن نوصل له رسالة بأن هناك في قطاع غزة ما يخسره!".

ومنذ أكثر من أسبوع، يسود قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني، حيث تشن إسرائيل غارات بشكل شبه يومي، بزعم الرد على إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من القطاع.
 
فيما يؤكد مطلقو البالونات الحارقة التي تتسبب في إشعال حرائق بمستوطنات غلاف غزة، إنهم يسعون لإجبار إسرائيل على الالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار التي تتضمن تخفيف الحصار عن القطاع.

#الجيش الإسرائيلي #البالونات الحارقة #قطاع غزة #اسرائيل #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن موعد زيارة السفير العمادي الى قطاع غزة.. والهدف منها

صحيفة: هكذا سترد المقاومة حال تنفيذ الاحتلال عملية اغتيال في غزة ..

عقيلة الرئيس الراحل ياسر عرفات: اعتذر باسم شرفاء فلسطين عن الإساءة للإمارات الحبيبة

كان الإسرائيلية: القيادة الجنوبية حددت ثلاثة احتمالات للوضع في قطاع غزة..!

المباحث العامة بغزة تكشف لغز اختطاف طفل أمام إحدى صالات الأفراح..

جيش الاحتلال يطالب بمغادرة المزارعين القريبين من السياج الحدودي بغزة

رويترز: الوسطاء يبذلون جهودا مضاعفة لمنع التصعيد.. والهدوء لن يتحقق إلا إذا استجابت إسرائيل للمطالب

الأخبار الرئيسية

تقرير: مخطط الضم لم يرفع عن جدول أعمال الحكومة الاسرائيلية وسيتم تطبيقه بصمت وبالتدريج

5f40df9f42360473a127dabb

الإعلام الإسرائيلي ينشر "تسجيلا مسربا" لمحادثة بين عباس والسيسي بخصوص الإمارات .. و"فتح" توضح!

وزيرة الصحة : 3 وفيات وتسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصادر : إسرائيل تراوغ الفصائل ومساعٍ لزيادة نسبة صرف رواتب غزة من المنحة القطرية

حدود

جيش الاحتلال يطالب بمغادرة المزارعين القريبين من السياج الحدودي بغزة