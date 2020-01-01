  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هل يتم حل الكنيست الإثنين المقبل والتوجه لانتخابات جديدة؟

السبت 22 أغسطس 2020 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل يتم حل الكنيست الإثنين المقبل والتوجه لانتخابات جديدة؟


القدس المحتلة / سما /

ما تزال الأزمة السياسية في إسرائيل تراوح مكانها في ظل الخلافات بين الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وأزرق - أبيض بزعامة بيني غانتس، بشأن ملف إقرار الميزانية العامة، لكن يوم الإثنين المقبل سيكون الموعد الأخير قانونيًا لإقرار الميزانية، أو حل الكنيست والذهاب لانتخابات رابعة إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق.

ورغم تقديم بعض أعضاء الكنيست لمشروع قانون يسمح بتأجيل إقرار الميزانية لـ 100 يوم، وتمريره بالقراءة التمهيدية، إلا أن هناك خلافات بشأن بعض بنوده قبل تقديمه بالقراءتين الثانية والثالثة، ما قد يعمّق الخلافات حتى جلسة الإثنين المقبل والتي ستكون حاسمة بشأن مستقبل الائتلاف الحكومي الحالي.

ويتمسّك الليكود بشرطه بإقرار الميزانية لعام واحد، في حين يطالب أزرق - أبيض بتمريرها لعامين.

ويشار إلى أنّ لقاءات عقدت في الأيام الأخيرة بين ممثلين عن الحزبين دون الخروج بنتائج.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن الليكود يرفض في هذه المرحلة دفع مشروع القانون إلى الأمام، إلى حين اتضاح مآل المفاوضات مع أزرق - أبيض، حول مسائل ائتلافية أخرى.

واتهمت الليلة الماضية مصادر قيادية في الليكود، وزير القضاء آفي نيسانكورين من حزب أزرق - أبيض، بأنه يجر إسرائيل إلى انتخابات، متهمة إياه بالعمل لصالح المدعي العام أفيحاي ماندلبليت، وخرق الاتفاق الائتلافي برفض تشكيل لجنة لتعيين مسؤولين كبار في الخدمة العامة.

واعتبر نيسانكورين تلك الاتهامات بأنها كاذبة ولا صحة لها.

#الكنيست الإسرائيلي #اسرائيل #حل الكنيست #غانتس #نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن موعد زيارة السفير العمادي الى قطاع غزة.. والهدف منها

صحيفة: هكذا سترد المقاومة حال تنفيذ الاحتلال عملية اغتيال في غزة ..

عقيلة الرئيس الراحل ياسر عرفات: اعتذر باسم شرفاء فلسطين عن الإساءة للإمارات الحبيبة

كان الإسرائيلية: القيادة الجنوبية حددت ثلاثة احتمالات للوضع في قطاع غزة..!

المباحث العامة بغزة تكشف لغز اختطاف طفل أمام إحدى صالات الأفراح..

جيش الاحتلال يطالب بمغادرة المزارعين القريبين من السياج الحدودي بغزة

رويترز: الوسطاء يبذلون جهودا مضاعفة لمنع التصعيد.. والهدوء لن يتحقق إلا إذا استجابت إسرائيل للمطالب

الأخبار الرئيسية

3

كاتب إسرائيلي يطالب باستهداف المدنيين وحرق حقول قطاع غزة...

تقرير: مخطط الضم لم يرفع عن جدول أعمال الحكومة الاسرائيلية وسيتم تطبيقه بصمت وبالتدريج

5f40df9f42360473a127dabb

الإعلام الإسرائيلي ينشر "تسجيلا مسربا" لمحادثة بين عباس والسيسي بخصوص الإمارات .. و"فتح" توضح!

وزيرة الصحة : 3 وفيات وتسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصادر : إسرائيل تراوغ الفصائل ومساعٍ لزيادة نسبة صرف رواتب غزة من المنحة القطرية