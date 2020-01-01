غزة: وقفة دعمًا وإسنادًا للصيادين

غزة / سما /

نظمت لجان الصيادين التابعة لكتلة الوحدة العمالية بمحافظة شمال قطاع غزة، اليوم السبت، وقفة جماهيرية على شاطئ بحر جباليا - مفترق السودانية شمالي القطاع، دعمًا وإسنادًا للصيادين في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والمطالبة بحرية الصيد البحري.

وحضر الوقفة العديد من الصيادين والمناصرين لهم، وممثلين عن لجان الصيادين والقوى الوطنية.

وقال الصياد محمد أبو وردة مسؤول لجان الصيادين في كتلة الوحدة العمالية بمحافظة الشمال، في كلمة له، نقف اليوم مع الصيادين الفلسطينيين لنعبر عن إدانتنا ورفضنا لكل الجرائم التي تمارسها بحرية الاحتلال الإسرائيلية بحق الصيادين في عرض بحر غزة، واعتقالهم وإطلاق النار صوبهم بهدف قتلهم وجرحهم وإعطاب مراكبهم ووقف مصدر رزقهم.

ودعا أبو وردة، الأمم المتحدة لحماية الصيادين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي وبطشه، والسماح بحرية صيدهم دون مضايقات، داعيًا كافة الأطراف الراعية لإجراءات كسر الحصار على قطاع غزة في صيف عام 2014، للضغط على الاحتلال لوضع حد للإجراءات والجرائم الإسرائيلية بحق الصيادين، وزيادة مساحة الصيد البحري وإدخال المواد اللازمة للصيد وإصلاح قوارب صيدهم.

وطالب أبو وردة السلطة الفلسطينية بضرورة انجاز خطة وطنية شاملة توفر مقومات الصمود للعمال عبر القيام بدور فاعل وداعم للنقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني لإيجاد حلول وطنية واقعية تساعد العمال على الحد من معدلات البطالة والفقر، وخلق فرص عمل بشفافية للعاطلين عن العمل، وتشجيع الاقتصاد الوطني، وفتح مشاريع صغيرة.

ودعا وزارة الزراعة في غزة بدعم الصيادين عبر تخفيض أسعار الوقود لمراكبهم، والمواد اللازمة للصيد، ووقف الضرائب والقيود المفروضة عليهم.