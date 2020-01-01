دولة يبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع بلدية بيرزيت

رام الله / سما /

زار رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة ووفد ضم عضوا المجلس البلدي شاكر لطفي ونهاد وهدان بلدية بيرزيت والتقى رئيس المجلس البلدي ابراهيم سعد الذي رحب بالوفد الزائر وأكد أهمية هذه الزيارات في سبيل تعزيز التعاون والتآخي بين بلديات الوطن كافة .

من جهته، أثنى دولة على الدور المجتمعي والبارز لبلدية بيرزيت في كافة المجالات خاصة في ظل الاوضاع التي نمر بها على الصعيدين السياسي والصحي ومواجهة جائحة كورونا، فيما اطلع على احتياجات البلدية من مشاريع تنموية وحيوية.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس بلدية بيرزيت عبد الله زهير واعضاء المجلس سلام شاهين ونادر فرسخ ، جرى بحث سُبل تعزيز التعاون بين البلديتين وتبادل الخبرات في كافة المجالات لاسيما تبادل الخبرات الوظيفية بين البلديتين، فيما أطلع سعد على تجربة بلدية بيتونيا في افتتاح داخلية بيتونيا ومكتب خدمات تابع لها .

وأكد دولة استعداده لاستقبال ما تريده بلدية بيتونيا من موظفين لتبادل الخبرات الوظيفية في كافة دوائر وأقسام البلدية .

من جهته، قدم سعد شرحا عن احتياجات البلدية وما رافق ذلك من عمل متواصل في ظل اعلان حالة الطوارىء لمواجهة فيروس كورونا ، وتطرق لما قدمه المجلس البلدي في هذا المجال .

وثمن سعد أهمية العمل المشترك بين بلديات الوطن كافة ، موضحاً ان بلدية بيتونيا تمتللك من الخبرات والعمل المتواصل والارث التاريخي ما يؤهلها لأن تكون بلدية ناجحة على كافة المستويات، مؤكداً على الشراكة التامة معها لما له فائدة تعود للبلديتين والموظفين والمجتمع المحلي .

وبحث دولة مع سعد سبل تبادل الخبرات واجراءات المشاركة الدورات في الدورات التدريبية والتعليمية .

وفي نهاية الزيارة رافق سعد ، دولة والوفد المرافق له في جولة لأقسام البلدية .