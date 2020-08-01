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شاهد.. أول مهرجان غنائي بغزة يلقى انتقادات لاذعة بغضون ساعات

السبت 22 أغسطس 2020 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. أول مهرجان غنائي بغزة يلقى انتقادات لاذعة بغضون ساعات


غزة / سما /

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، فيديو كليب لأول مهرجان غنائي شعبي في قطاع غزة، بعنوان "يا بنت يلي امك مزة"، لفريق مكون من أربعة شبان، يبدو عليهم صغر السن.

وقد لاقى الفيديو كليب، الخاص بأول مهرجان شعبي في قطاع غزة، إعجاب بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي، معتبرين الأمر محاولة فنية جديدة تدخل البهجة والفرح على القلوب، بينما عبر السواد الأعظم عن رفضه للفيديو جملة وتفصيلا. 

فتقول (Ana Lola): شاطرين والله، بداية الغيث قطرة اليوم مهرجان لاطفال فى غزة بعدين الموضوع يصيرعادى.

 أما (Eman Al Sabbah) فتعبر عن رفضها قائلة: حسبي الله ونعم الوكيل قليل علينا السخط ولاد صغار مش طالعين من البيضة بغنو مزة وهزة وكلام هابط تقليد اعمى ورجعية.

وتضيف (Aya M. Abu Youssef): ولكووو شو هاد ! شو كمية الكلام البايخ والتقليد الاعمى !!!! اقسم بالله اشي بخزي وبعر فضحتونا .. يوم ما بدكم تقلدو غيركم تقلدوهم بكلام مقرف واغاني هابطة! انا نفسي افهم وين الاهالي وين التربية والتوعية ! لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

وفيما يلي بعض التعليقات التي تم رصدها:

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#مهرجان غنائي #غزة

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