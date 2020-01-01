الحكم بالسجن المؤبد على "سفاح كاليفورنيا" الشهير

وكالات / سما /

قضت محكمة في الولايات المتحدة بالسجن المؤبد على جوزيف دي أنغلو، المعروف بلقب "سفاح الولاية الذهبية (كاليفورنيا)".

وبهذا الحكم، يُسدل الستار على تحقيق جنائي بدأ في سبعينيات القرن الماضي، وجذب اهتماما من شتى بقاع الأرض.

وألقت الشرطة القبض على دي أنغلو (74 عاماً) في عام 2018، بعد العثور على حمضه النووي عبر موقع إلكتروني خاص بتحديد الأنساب.

وفي اتفاق مع الإدعاء يجنّبه عقوبة الإعدام، أقرّ دي أنغلو في يونيو/ حزيران بارتكاب 13 جريمة قتل.

كما اعترف بقيامه أعمال اغتصاب وسطو وجرائم أخرى.

وبعدما ظل صامتا بوجه خال من التعبيرات أثناء الاستماع إلى شهادات ضحايا خلال الأسبوع المنصرم، خاطب دي أنغلو الحاضرين في المحكمة يوم الجمعة، حيث نزع كمامته ونهض من كرسي متحرك، قبل وقت قصير من نطق القاضي مايكل بومان بالحكم.

وقال دي أنغلو: "لقد استمعت إلى جميع تصريحاتكم، إلى كل واحد منها، وأنا آسف بشدّة لكلّ من أذيت".