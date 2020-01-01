كيف اخسر الوزن بعد سن الـ 40 بأسهل الطرق؟؟

وكالات / سما /

إن كان عمرك 40 عاما، فقد تكون لاحظت سهولة اكتسابك للوزن وصعوبة فقدانه، فقد تكون التغييرات في مستوى النشاط وعادات الأكل والهرمونات، وطريقة تخزين جسمك للدهون لها دور في ذلك، ولكن بعض الخطوات البسيطة قد تساعد على تقليل الوزن، ولكي نجيبك على سؤالك كيف اخسر الوزن بعد الـ 40 ؟ تابع معنا المقال التالي.

كيف اخسر الوزن بعد الـ 40؟

كيف اخسر الوزن بعد الـ 40؟ هل الأمر بهذه الصعوبة؟ الإجابة لا إذا اتبعت النصائح التالية:

تناول الفواكه والخضروات

حاول أن تملأ نصف طبقك بهم مع كل وجبة، فتلك الأطعمة تميل إلى أن تكون مغذية أكثر وأقل في الدهون والسعرات الحرارية مقارنة باللحوم ومنتجات الألبان، كما أنها تساعد على الشعور بالارتياح، حتى إن كنت تتناول طعامك بقدر أقل، ويمكنك تناول الفواكه الطازجة مثل التفاح والتوت بدلا من السكريات.

لا تفوت وجبة الفطور

ينصح الخبراء دائما بتناول وجبة صباحية صحية تحتوي على دقيق الشوفان أو القمح الكامل مع الفاكهة، فذلك سيساعدك على كبح جوع منتصف النهار الذي يدفعك لتناول طعام غير صحي على الغداء، كما ستساعدك تلك الوجبات الخفيفة الصغيرة على كبح شهيتك على مدار اليوم.

تناول طعام أقل في الليل

إن حصلت على معظم السعرات الحرارية التي تحتاجها قبل الثالثة عصرا، فقد تخسر قدر أكبر من الوزن مقارنة بتناولك الطعام في وقت متأخر، لكن تذكر دائما، أهم شئ “ما تأكله” وليس “متى تأكله”.

حضر وجبات صحية

يمكنك أن تكتسب العديد من السعرات الحرارية بسبب الطريقة التي تطهو بها طعامك، فبدلا من القلي أو استخدام الزبدة بمقدار كبير، قم بالشوي أو الخبز أو حتى السلق، ونصيحة أخرى لك عند ذهابك للمطعم، تجنب تلك المأكولات المقلية الغنية بصوص الكريمة.

تناول سعرات أقل

في الواقع يصبح الكثيرين أقل نشاطا مع التقدم في العمر، وبالتالي تكون حاجتهم أقل للسعرات المطلوبة للجسم، لذلك احرص على تناول حصص أقل من الطعام، قد تساعدك هنا بعض التطبيقات الموجودة في الهواتف الذكية على مراقبة وتسجيل ماتأكله.

انتبه لما تأكله

قد تسبب زحمة الحياة والانشغال بجعلك تتناول الطعام من حين إلى آخر دون إدراك حقيقي لما تأكله وما يحمله من قيم غذائية أو سعرات، لذلك أنت في حاجة للجلوس والانتباه لما يوجد في طبقك من طعام، وليس للتلفاز أو شاشة الحاسوب.

المشروبات

إن كنت من محبي المشروبات المحلاة مثل العصائر بأنواعها أو من محبي إضافة الكثير من السكر لمشروباتك، استبدلها بالماء أو المشروبات الخالية من السكر، فالمشروبات المحلاه تحتوي على الكثير من السكر، وقد تجعلك تكتسب المزيد من الوزن وتزيد من نسب الإصابة بالسكري.

ابتعد عن الكحوليات

الكحوليات قد تكون من أسباب زيادة الوزن فهي تجعل الشخص في حالة من الجوع، وبالتالي الرغبة أكثر في الأكل وفي النهاية اكتساب المزيد من الوزن.

خصص وقت للرياضة

من المهم لوزنك وصحتك بشكل عام أن تخصص ما لا يقل عن ساعتين ونصف كل أسبوع من الأنشطة البدنية، ويمكنك كتابة جدول بذلك لتجعلها من أولوياتك.

ابنِ عضلاتك

الجسم يفقد العضلات بشكل طبيعي بعد سن الـ 40، وخاصة لدى النساء بعد سن اليأس، لأن العضلات تحرق عدد أكبر من السعرات الحرارية مقارنة بالدهون، وهذا يمكن أن يبطئ عملية التمثيل الغذائي ، ويجعل من الصعب فقدان الوزن.

يمكن لبعض التمارين مثل تمارين الضغط والتمدد والجلوس بوضعية القرفصاء مرتين على الأقل في الأسبوع يمكن أن تساعد على بقاء العضلات في حالة جيدة.

استرخِ ولا تغضب

الضغط النفسي يمكن أن يجعل شهيتك مفتوحة أكثر للطعام غير الصحي، ويجعل من الصعب على الجسم تكسير الدهون، ستساعدك اليوجا أو التنفس بعمق أو التأمل أو الذهاب إلى نزهة أن يخفف من ذلك الإجهاد.

احصل على النوم الكافي

أشياء كثيرة يمكن أن تتعارض مع نومك بشكل هادئ بعد الـ 40، سواء مشاكل صحية، أو الأدوية، أو انقطاع الطمث لدى النساء، كما أن الأشخاص الذين يحصلون على النوم الكافي يكونون عرضة لاكتساب الوزن، حاول أن تعد لنفسك روتين يومي مستقر من أجل نوم أفضل.

افحص الغدة الدرقية

إن كنت لا تأكل الكثير من الطعام وتتناول الطعام الصحي وتمارس الرياضة بانتظام ومع ذلك لا تفقد الوزن، قم بفحص غدتك الدرقية، فقد تكون لا تعمل كما يجب. كما أن هذا يحدث هذا لحوالي 5% من الأشخاص، وهذه الحالة شائعة لدى النساء أكثر والأشخاص فوق سن الـ 60، وبالإضافة إلى اكتساب الوزن قد تسبب الغدة الدرقية أيضا الاكتئاب وآلام العضلات، والتعب.

احصل على الدعم

قد يكون أسهل على بعض الأشخاص خسارة قدر أكبر من الوزن مع مجموعات أخرى من الأشخاص بدلا من القيام بذلك بشكل منفرد، يمكنك أن تقوم بمشاركة المجموعات الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال الاشتراك في صالات الجيم، فالتعامل مع أشخاص لديهم نفس هدفك سيشجعك على المزيد من فقدان الوزن. في النهاية عزيزي القارئ بعد أن أجبنا على سؤالك كيف اخسر الوزن ، شاركنا ما هو وزنك وما أكثر المشكلات التي تواجهها لفقدان الوزن؟ يمكنك أن تقوم باستشارة أحد أطبائنا.. من هنا لأي استفسار طبي عن صحتك.