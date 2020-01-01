جفاف العيون.. الأسباب والأعراض والعلاجات الطبيعية

وكالات / سما /

نشر موقع ستايل كرايز الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن أسباب وأعراض جفاف العيون وكيفية علاجه.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن جفاف العين يحدث عادة عندما تنفد الدموع من الغدد الدمعية أو عندما تتبخر الدموع بسرعة، يلي ذلك إحساسا حارقا أو لاذعا في العين.



وأكد الموقع أن هناك علاجات طبيعية آمنة تساعد على علاج مشكلة جفاف العينين عبر تجديد الرطوبة والمساهمة في عودة وظائف العين للعمل بشكل طبيعي.

ما هو جفاف العين؟

ذكر الموقع أن جفاف العين هو حالة تصيب العين عندما لا تتمكن من إنتاج ما يكفي من الدموع لتحافظ على رطوبتها. ويشار إلى هذه الحالة أيضا باسم التهاب القرنية والملتحمة الجاف.



تحتاج عيناك دائما إلى طبقة من الدموع للمحافظة على الرطوبة وتجنب دخول الغبار والمهيجات الأخرى، ويؤدي نقص هذه الطبقة إلى جفاف العين وتهيج العيون.



ما هي أسباب جفاف العين؟

من الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى جفاف العينين التعرض المستمر للرياح أو الهواء الجاف والاختلال الوظيفي في الغدد الدمعية واستخدام الأدوية، مثل مضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان ومضادات الاكتئاب، واستخدام العدسات اللاصقة على المدى الطويل والتحديق في شاشة الكمبيوتر لفترة طويلة، إضافة إلى بعض الحالات المرضية، مثل قصور الغدة الدرقية والحساسية والتهاب المفاصل واضطرابات الجهاز المناعي.



أعراض جفاف العين

تشمل أعراض جفاف العين الأكثر شيوعا إحساسا لاذعا وحارقا في العينين، وتهيجا واحمرارا وإفرازا كثيفا للدموع، ورؤية ضبابية.



ويُعتبر جفاف العيون حالة تُسبب الكثير من الألم والإزعاج، ويمكن أن تؤثر سلبا على حياتنا اليومية، لذلك فمن الأفضل التخلص من هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن بواسطة هذه العلاجات المنزلية.



زيت الخروع

يحتوي زيت الخروع على نسبة عالية من حمض الريسينوليك، ويعمل كمضاد للالتهابات، لذلك يُنصح باستخدامه لتخفيف الحرقة والحكة المصاحبة لجفاف العين.



زيت جوز الهند

يحتوي جوز الهند على أحماض دهنية، مثل حمض الكابريك وحمض اللوريك، وهي أحماض مفيدة جدا للبشرة، ولها خصائص ترطيب وتعمل كمضادات للالتهابات. يُنصح باستخدام زيت جوز الهند لترطيب العين وتشحيمها بشكل فوري.



3. الفيتامينات

يمكن أن يكون جفاف العين ناجما عن نقص في الفيتامينات، وقد أثبتت الدراسات أن نقص فيتامينات دي وبي 12 وأ من أسباب جفاف العين.



لذلك، احرص على أن يتضمن نظامك الغذائي الأطعمة الغنية بهذه الفيتامينات، مثل صفار البيض وعصير البرتقال والحبوب والجزر والسبانخ والبروكلي والزبدة.



يمكنك أيضًا تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، مثل السردين والسلمون والسبانخ وفول الصويا وبذور الشيا، إذ تلعب دورا مهما في تشحيم العين والمحافظة على رطوبتها.



4. الخيار

يُستخدم الخيار على نطاق واسع كعلاج طبيعي لجفاف العين، فهو غني بالمياه التي تساعد على تهدئة العينين، وغني كذلك بفيتامين أ.



5. شاي البابونج

يعتبر البابونج مفيدا في تخفيف جفاف العين والتهابها بسبب تأثيره المريح والمهدئ وخصائصه الطبيعية المضادة للالتهابات. ويمكن أن يساعد البابونج في تعويض الرطوبة المفقودة في العين وتقليل التهيج.



6. شاي بذور الشمر

تحتوي بذور الشمر على الأنيثول والفلافونويد والفينول، وهي مركبات عضوية لها خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات. تساعد بذور الشمر في تقليل الالتهاب والتهيج والمحافظة على رطوبة العين.



7. الزبادي

من المعروف أن جميع منتجات الألبان، بما في ذلك الزبادي، تفيد في علاج جفاف العين. هذه المنتجات غنية بفيتامينات بي ودي، وقد ثبت أن تناولها مفيد جدا في علاج جفاف العين.



8. الصبار

يحتوي الصبار على مركبات عضوية مثل الإيثانول وأسيتات الإيثيل، والتي تعمل كمضادات للالتهابات وتُفيد جدًا في علاج جفاف العين وأعراضه. كما يُعتبر الصبار أيضًا من مضادات الأكسدة الطبيعية التي يمكن أن تحمي عينيك من الكثير من الأضرار.



9. الزيوت الأساسية

أ. زيت اللافندر الأساسي

يحتوي زيت اللافندر على خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، ناهيك عن خصائصه المسكنة. غالبًا ما يحدث تهيج للعين عند جفافها، ويساعد زيت اللافندر على تهدئته وتخفيفه.



ب. زيت البابونج

يملك زيت البابونج الأساسي خصائص شاي البابونج ذاتها، باعتباره من الزيوت المضادة للالتهابات.

يستخدم هذا الزيت على نطاق واسع لعلاج التهابات الجلد، لذلك فهو من العلاجات الطبيعية التي تساعد في تخفيف جفاف العين.



10. زيت الزيتون

يحوي زيت الزيتون أحماضا دهنية مثل حمض الأوليك وحمض اللينوليك، كما يملك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات. لذلك من المفيد استخدام زيت الزيتون لترطيب العين وتجديد الرطوبة وتخفيف التهيج والالتهاب.



11. زيت السمك

يصنف زيت السمك كأحد أفضل العلاجات الطبيعية لجفاف العين، إذ أنه غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد على حماية شبكية العين. مع ذلك، تأكد من استشارة طبيبك قبل تناول هذه المكملات.



12. زيت بذور الكتان

يعد زيت بذور الكتان مصدرا غنيا بأحماض أوميغا 3 الدهنية، إذ يحتوي على حمض ألفا لينولينيك، والذي يتم تحويله إلى نوعين مختلفين من أحماض أوميغا 3، والتي تساعد على علاج جفاف العين وأعراضه.



وجدت دراسة أن مكملات بذور الكتان ساعدت في تخفيف جفاف الملتحمة لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة شوغرن، وهو المرض الذي يسبب جفاف العينين والفم.



13. مستخلص الشاي الأخضر

يمكن أن يساعد مستخلص الشاي الأخضر في علاج جفاف العين، إذ يحتوي على مادة مضادة للالتهابات من شأنها أن تخفف الالتهاب المصاحب لجفاف العين. مستخلص الشاي الأخضر هو أيضًا أحد مضادات الأكسدة الطبيعية ويمكن أن يخفف تهيج العين.



14. العسل

تُستخدم كريمات العسل وقطرات العين على نطاق واسع لعلاج العديد من أمراض العين. يمكن أن تساعد خصائص العسل المطهرة والمضادة للالتهابات في علاج جفاف العين وكذلك منع العدوى. أظهرت دراسة أن قطرات العسل يمكن أن تقلل من أعراض جفاف العين لدى مرتدي العدسات اللاصقة.



15. كمادات ساخنة

يمكن أن تساعد رطوبة ودفء الكمادات الساخنة في علاج الغشاء الدمعي وبالتالي تخفيف جفاف العين.



متى تلجأ إلى زيارة الطبيب؟

إذا كانت هذه العلاجات غير فعالة على الرغم من المواظبة على استخدامها، فاستشر طبيبك الخاص على الفور لتجنب أي مضاعفات خطيرة.



أفضل النصائح لمنع جفاف العين

تجنب تعريض عينيك للهواء الجاف والرياح القوية.

استخدم المرطب باستمرار.

أرح عينيك بين الحين والآخر.

استخدم قطرات الدموع الاصطناعية للحفاظ على رطوبة عينيك.

تجنب التدخين.

تجنب التعرض مباشرة لأجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة، من خلال استخدام نظارات طبية.

تناول الأطعمة الغنية بأوميغا 3.