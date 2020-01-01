وزيرة الصحة : 3 وفيات وتسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة السبت، تسجيل 3 حالات وفاة و311 إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة إن حالات الوفاة سجلت في صوريف بالخليل، وتم الإعلان عنها أمس، وحالتان في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (46 عامًا)، محافظة نابلس (24 عامًا)، محافظة بيت لحم (12) محافظة قلقيلية (10)، محافظة رام الله والبيرة (48)، محافظة أريحا والأغوار (9)، محافظة طولكرم (5)، محافظة سلفيت (1)، محافظة جنين (2)، محافظة القدس (154) بينها 6 في الضواحي.

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: قطاع غزة (1)، ومدينة القدس (67).

وأوضحت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي بلغت 62.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 37.3%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 30 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.