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4 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم

السبت 22 أغسطس 2020 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

يواصل أربعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم.

والأسرى هم: الأسير ماهر الأخرس من جنين، وهو مضرب لليوم 27 على التوالي، والأسير محمد وهدان من رام الله، مضرب لليوم 18 على التوالي احتجاجا على اعتقاله التعسفي، وموسى زهران من رام الله، مضرب لليوم 16 على التوالي، وعبد الرحمن شوقي شعيبات من بلدة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم مضرب لليوم الثالث.

وكانت سلطات الاحتلال نقلت شعيبات من سجن النقب الصحراوي للزنازين، بعد إعلانه الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري.

#الأسرى #اضراب عن الطعام

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