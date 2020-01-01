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تجمع الأطباء ينظم دورة في طب العناية المركزة للكوادر الطبية في فلسطين

السبت 22 أغسطس 2020 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجمع الأطباء ينظم دورة في طب العناية المركزة للكوادر الطبية في فلسطين


لندن / سما /

أعلن تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا ونقابة أطباء فلسطين عن فتح باب التسجيل في الدورة الأولي في "مهارات طب العناية المركزة" 

ذكر رئيس تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا د. رياض مشارقة أن هذه الدورة تأتي في إطار خطة ورؤية لتطوير الكوادر الصحية في تخصصات نوعية مختلفة في فلسطين بالشراكة مع نقابة أطباء فلسطين، وقد اعطيت الاولوية لهذه الدورة وذلك للاحتياج الشديد لهذا البرنامج التدريبي في الوقت الحالي بعد انتشار مرض كورونا في العالم وزيادة الانتشار في فلسطين.

وأضاف "مشارقة أن الدورة ستكون على مدى ثلاثة ايّام في الفترة المسائية من 28 الى 30 من شهر أغسطس الجاري ويتم دراسة تكرار هذه الدورة في ظل الإقبال الشديد على التسجيل.

وأوضح مدير الدورة د عبدالله أبودية استشاري طب العناية المركزة ان البرنامج التدريبي يتضمن مراحل تشمل التدريب النظري والتدريب الإكلينيكي حسب أعلى المعايير الدولية وان المدربين زملاء على مستوى عالي من الكفاءة في تخصصات عدة ضمن منهاج خاص بهذه الدورات .

وقد لاقت الدورة اقبالا شديدا من قبل الكوادر الطبية وستكون الاولوية في اختيار الدفعة الاولى لهذه الدورة للعاملين في تخصص العناية المركزة والطوارئ مما سيساهم في تعزيز جهوزية المنظومة الصحية في هذا المجال.

#العناية المركزة #فلسطين

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