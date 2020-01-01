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مسبار المريخ الصيني يسافر أكثر من 8 ملايين كيلومتر عن الأرض

السبت 22 أغسطس 2020 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسبار المريخ الصيني يسافر أكثر من 8 ملايين كيلومتر عن الأرض


وكالات / سما /

سافر مسبار المريخ الصيني "تيانون-1" على بعد أكثر من ثمانية ملايين كيلومتر من الأرض ويعمل بشكل طبيعي، حسبما ذكر مركز برنامج استكشاف القمر والفضاء التابع لمصلحة الفضاء الوطنية الصينية.

وسافر المسبار على بعد 8.23 مليون كيلومتر من الأرض.

واعتبارا من مساء الأربعاء، أكملت حمولات متعددة على مسبار المريخ، بما فيها مقياس المغناطيسية للمريخ ومقياس طيف المعادن للمريخ والكاميرا عالية الدقة، الفحص الذاتي للتأكد من أنها في حالة طبيعية.

وستستخدم الكاميرات متوسطة وعالية الدقة في تصوير سطح المريخ وتنفيذ البحوث حول التضاريس والهيكل الجيولوجي لسطح الكوكب.

وسيكتشف مقياس المغناطيسية البيئة المغناطيسية على سطح المريخ، بينما سيستخدم مقياس طيف المعادن في تحليل تكوين وتوزيع المعادن على المريخ.

وأطلقت الصين مسبار المريخ في 23 يوليو، حيث تم تصميمه لاستكمال التحليق على المدار والهبوط والتجول في مهمة واحدة، ثم بدء خطوته الأولى في استكشاف الكوكب للنظام الشمسي.

ومن المتوقع أن يصل مسبار المريخ إلى الكوكب الأحمر في فبراير عام 2021 تقريبا. وبعد دخوله إلى المدار، سيقضي شهرين إلى ثلاثة أشهر أخرى في مسح مواقع الهبوط المرشحة قبل الهبوط.

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