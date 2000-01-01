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فيديو.. هواوي تنافس Macbook بحاسب جديد

السبت 22 أغسطس 2020 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. هواوي تنافس Macbook بحاسب جديد


وكالات / سما /

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق النسخة الجديدة من حواسب MateBook X التي طورتها لتنافس أجهزة Macbook من آبل.

ويأتي الحاسب الجديد بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك يزن 1.3 كلغ، لا تتجاوز سماكته 13.6 ملم، مجهز بمكبرات صوت ممتازة توزع الأصوات  بطريقة احترافية من جوانب وأسفل الهيكل.

ويضمن الأداء الممتاز في التعامل مع البيانات في هذا النوع من الحواسب، معالجات Core i7-10510U، وIntel Core i5-10210، وذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR3 بحجم 8 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية SSD بسعة 512 غيغابايت.

كما زود هذا الجهاز ببطارية باستطاعة 42 واطا تكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات متواصلة، إضافة إلى شاشة تعمل باللمس، بمقاس 13 بوصة بدقة عرض (3000/2000) بيكسل، ومعدل سطوع يعادل 400 شمعة/م.

وحصل MateBook X على لوحة مفاتيح مميزة تتمع بإضاءة داخلية، وعلى كاميرا ويب مخفية داخل الهيكل أعلى لوحة المفاتيح تخرج من الهيكل عند الحاجة لإجراء مكالمات الفيديو.

ولتسهيل الوصل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى ونقل البيانات حصل الحاسب على منفذين من نوع USB-C يمكن استخدام أحدهما للشحن.

 
 
#هواوي #حاسب #لاب توب

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