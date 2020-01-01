الذهب يتراجع بضغط من قوة الدولار

ابو ظبي /سما/

-تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، متجها لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي بضغط من صعود الدولار.

وبحلول الساعة 11:30 ت.غ، كان المعدن الأصفر متداولا في المعاملات الفورية بانخفاض 0.79 بالمئة عند 1931.72 دولار للأوقية، ونزل في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.29 بالمئة الى 1940.80 دولارا للأوقية.

ويتجه المعدن النفيس لتسجيل خسارة أسبوعية تزيد عن نصف بالمئة هذا الأسبوع، وكان أغلق الأسبوع الماضي أيضا منخفضا بنحو 4.5 بالمئة في أسوأ خسارة أسبوعية منذ ستة أشهر.

والخميس، المعدن انتعش النفيس، بعد بيانات ضعيفة أظهرت تعاف ابطأ من المتوقع للاقتصاد الأمريكي مع تزايد وتيرة تسجيل الاصابات بفيروس كورونا، لكن ارتفاع العملة الأمريكية كبح هذا الانتعاش.

وسجل مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 0.44 بالمئة الى 93.188 أمام سلة من ست عملات رئيسية بحلول الساعة 11:30 ت. غ.

وعادة، يؤثر ارتفاع الدولار الذي يعد ملاذا آمنا أيضا، سلبا في أداء الذهب، حيث ترتفع كلفة المعدن الأصفر على حاملي العملات الأخرى.