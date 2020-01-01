الثقافة تعلن نتائج جائزة نجاتي صدقي للقصة القصيرة للكتّاب الشباب للعام الجاري

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الثقافة عن الفائزين في مسابقة نجاتي صدقي للقصة القصيرة للعام الجاري.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إن القصص الفائزة بالجائزة هي "البرزخ"، للكاتب محمد عاطف غنيم من مخيم النصيرات بمدينة غزة، و"التوت الفاسد" للكاتبة دنيا يوسف عبد الله من محافظة سلفيت، و"الخلاص كدمعة.. سيرة بكاء السيد ميم" للكاتب مجد أبو عامر من غزة.

وأكد وزير الثقافة عاطف أبو سيف، أن هذه الجائزة تأتي تقديرا لأهمية دور الشباب في الحياة الثقافية وبناء مجتمع وطني قادر على صون تاريخ وذاكرة المكان والإنسان.

وهنأ الفائزين، ولجنة التحكيم المكونة من: صافي صافي، وزياد خداش، وأماني الجنيدي، على دورهم ووقتهم في مراجعة وقراءة القصص المشاركة بشفافية عالية، من خلال الأسلوب والطريقة التي اتبعتها.

من جانبها، ذكرت اللجنة في تقريرها أنها قامت بقراءة ومراجعة وتقييم القصص التي بلغت 89 مشاركة من مختلف أنحاء الوطن والشتات.

وذكرت أن هذه الجائزة الداعمة لإبداعات الشباب والمطوّرة لها، تهدف لدمجهم في الحياة الثقافية الفلسطينية حسب رسالة وزارة الثقافة.

وأكدت اللجنة أن هناك كُتّابًا لجيل قادم، يمتلكون رؤية ولغة، ويهتمون بتفاصيل المجتمع وقضاياه، وحريصون على التماسك الاجتماعي، والتربية السّوية، والعدل، والمساواة، وحرية التعبير، وهم المتحيزون للمظلومين، أفراداً وجماعات، وعلى رأسها قضية شعبنا الفلسطيني الذي يناضل من أجل الحرية والاستقلال.