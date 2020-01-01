قلقيلية: انطلاق حملة توزيع المعقمات والكمامات على العمال

قلقيلية / سما /

أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم السبت، بمدينة قلقيلية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعمال، واتحاد نقابات عمال السويد، حملة توزيع المعقمات والكمامات على العمال.

وقال أمين عام اتحاد عمال فلسطين شاهر سعد ، إن الحملة شملت توزيع المعقمات والكمامات والقفازات على العمال بقطاعات مختلفة، بالاضافة الى تقديم النشرات الإرشادية التي توضح سبل الوقاية من فيروس "كورونا".

وأشار سعد إلى أن الحملة ستشمل كافة المحافظات وتستهدف قرابة "70 الف عامل وعاملة"، من قطاع "الزراعة، والبناء، والصحة، والخدمات العامة"، مؤكدا ان مدى التزام العمال باجراءات السلامة والصحة الوقائية هو من يحدد بقاءهم على رأس عملهم، لذلك عليهم التقيد بهذه التعليمات لسلامتهم وللحفاظ على مصدر قوتهم وعملهم.