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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

السبت 22 أغسطس 2020 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية


رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة بكورونا في فلسطين، ورصد 457 إصابة جديدة، منها 36,8٪ إصابات نشطة، ونسبة التعافي 6.62%.

كما تناولت في عناوينها قمع الاحتلال لمسيرات سلمية أعقبت صلاة الجمعة أمس، واستهداف الاحتلال لزوارق مراكب الصيادين ومضخات المياه شمال القطاع.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

"الخارجية" تعلن فتح باب التسجيل للمواطنين العالقين الراغبين بالسفر إلى فرانكفورت أو لارنكا

السعودية تقيل مسؤولين بسبب فساد في مشاريع سياحية

الاحتلال يقمع مسيرات سلمية بالضفة ويقتحم مشفى المقاصد ويطلق قنابل الغاز داخل أقسامه

اقتل فلسطينيا و«تمتع» بالخدمة..!

اتحاد الأدباء والكتّاب اليمنيين يؤكد رفضه للتطبيع ويطالب بنقل مقر الأدباء العرب من أبو ظبي

الأمير تركي الفيصل: دولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس مقابل إقامة السعودية علاقات مع إسرائيل

ذكرى حرق «الأقصى»: الجامعة العربية تحيي صمود المقدسيين

وفاتان و457 إصابة بـ «كورونا» و540 حالة تعاف

رئيس منظمة جي ستريت: خطة «الضم» غير شرعية وضد مصالح وقيم أميركا والمجتمع الدولي

العاهل الأردني والسيسي والكاظمي يلتقون في عمان الأسبوع الجاري

"الأيام":

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين ومضخات المياه شمال القطاع

في ذكرى حرق "الأقصى": الجامعة العربية تحيي صمود المقدسيين

"كورونا": حالتا وفاة ورصد 457 إصابة جديدة و 36,8٪ إصابات نشطة ونسبة التعافي 6.62%

تركي الفيصل: تطبيع السعودية مع إسرائيل ثمنه دولة فلسطينية

مسؤول إماراتي: لن نبقى رهائن مشاكل الفلسطينيين

جيش الاحتلال يقتحم مستشفى المقاصد ويقمع فعاليات ضد الاستيطان والتطبيع

غزة: الساعات القادمة حاسمة على وقع تعثر مساعي الوسطاء لنزع فتيل الانفجار

آلاف المواطنين يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى في الذكرى الـ 51 لإحراقه

"القدس":

فؤاد حسين: العراق يلتزم ببنود مبادرة السلام العربية وحل الدولتين

إصابات خلال قمع المسيرات السلمية الأسبوعية وإخطارات بوقف البناء في تجمع بدو الكعابنة وتجريف أراض ببورقين

هنية: نحن من يصنع المعادلات ولا نقبل أن يفرضها علينا أحد ... ونطالب بسحب الاعتراف بإسرائيل

وفاتان من نابلس وصوريف وإصابة 457 جديدة بكورونا

خطيب المسجد الأقصى ينتقد التطبيع ويدعو العرب والمسلمين الى القيام بواجبهم

قرقاش: قرارنا بالتطبيع مع إسرائيل «سيادي» اتخذ لخدمة المصالح الإماراتية الاستراتيجية

وقفة احتجاجية أمام السفارة الإماراتية في أوسلو          

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