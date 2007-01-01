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من هو يوسي كوهين (العبري) عراب التطبيع؟

السبت 22 أغسطس 2020 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
من هو يوسي كوهين (العبري) عراب التطبيع؟


كتب توفيق أبو شومر :

هو أقوى شخصية مؤثرة في العالم عام 2019م.

هو عراب التطبيع مع كثيرين من زعماء العرب، بخاصة معاهدة التطبيع مع حكومة الإمارات، والباقي على الطريق!

يسميه العاملون معه (العبري)، ويسميه أصدقاؤه (الموديل)، هو من مواليد حي، القطمون بالقدس عام 1961م، كان والده جنديا في تنظيم (الأراغون)، حريدي "متدين" من سكان حي، مائة شعاريم.

دخل الجيش وأصبح جنديا في سلاح المظلات، ثم التحق بالموساد 1982، صار مسؤولا عن ملف، اصطياد الجواسيس، هو تلميذ رئيس الموساد الأسبق، تامير باردو، عينه نتنياهو عام 2015 رئيسا للموساد.

نفَّذ عملية سرقة الارشيف النووي الإيراني 2018م، ونفذ عشرت عمليات سرقة الأدوات الطبية، ومحاليل فحص الكورونا، والأقنعة، وأجهزة التنفس، وغيرها مما سيبقى سرا!

إنه يوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي!

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#يوسي كوهين #الموساد #نتنياهو #الارسيف النووي الايراني #الامارات #التطبيع

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