ايران: الإمارات ثاني أكبر شريك اقتصادي لنا وعلاقاتنا التجارية متنامية ومصممون على تطويرها

طهران/ وكالات/

أعلن فرشيد فرزانكان رئيس الغرفة التجارية الايرانية الاماراتية المشتركة، أن العلاقات التجارية البينية متنامية ولا يعتريها خلل، وأن البلدين مصممان على تطويرها.

وقال “فرشيد فرزانكان” في تصريح لوكالة أنباء “فارس” نشر اليوم السبت إن الإمارات ثاني أكبر شريك اقتصادي لإيران وإن الغرفة التجارية تسعى لصون وترقية الروابط الاقتصادية بين الجانبين.

وأشار الى أن واردات إيران من الإمارات لاتقتصر على السلع الاستهلاكية بل تشمل المعدات والقطع المستخدمة في الصناعات منها الآليات وقطع غيار تصنيع الهواتف الذكية والحاسوبات اللوحية والمحمولة وأقطاب الجرافيت وغيرها.

وأوضح فرزانكان أن الصادرات الايرانية للامارات كباقي الدول بإمكانها أن تكون محركا للوظائف والايرادات للبلاد فيما يخص النقد الاجنبي.