برشلونة يتحدى الجميع: ميسي ليس للبيع

وكالات / سما /

حسم برشلونة موقفه من الغموض الذي يحيط بمستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أغلق النادي الباب أمام جميع الأندية الراغبة بالحصول على خدماته.

ويشعر ميسي بإحباط شديد بعد الموسم الكارثي لبرشلونة والذي انتهى بهزيمة مذلة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وتؤكد العديد من المصادر أن اللاعب يفكر جدياً بالرحيل هذا الصيف وخوض تجربة جديدة.

كما ادعت تقارير صحفية أخرى أن ميسي أخبر مدربه الجديد رونالد كومان بإمكانية مغادرة النادي هذا الصيف، مطالباً إياه بأن لا يضعه ضمن خططه للموسم المقبل.

وذكرت صحيفة موندو ديبوريتفو الإسبانية أن إدارة برشلونة لا تشعر بالقلق بشأن ما يقال عن مستقبل صاحب الكرة الذهبية 6 مرات، وقررت عدم الرد على التقارير الصادرة مؤخراً.

وترى إدارة البرسا أنه لو شعر رونالد كومان بإمكانية خسارة ميسي بالفعل لأخبر الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو على الفور، لكنه لم يفعل ذلك، وبالتالي لا أحد يعرف أبداً ما دار بين الطرفين في الاجتماع الخاص.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هناك أندية عديدة ستحاول استغلال وضع برشلونة للتعاقد مع ميسي، لكن النادي لا يفكر أبداً في بيعه مهما بلغ الثمن، فهو ما زال لديه عقد يمتد حتى عام 2021.

وأضاف التقرير أن برشلونة يدرك تماماً أنه سوف يخسر على جميع الأصعدة برحيل ميسي، الأمر لا يتعلق بالجانب الرياضي وحسب، بل هناك آثار اقتصادية سلبية لذلك أيضاً بحكم أنه يملك قيمة تجارية وتسويقية غير مسبوقة، ويدخل على النادي الكثير من الأموال بسببه، حتى وإن كان راتبه الأعلى في العالم.

ولا ينوي برشلونة الاستماع لأي عروض سوف تصل لليونيل ميسي هذا الصيف، والطريقة الوحيدة التي سوف يسمح فيها النادي ببيعه هو أن يتم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده الذي يبلغ 700 مليون يورو، وهذا أمر مستحيل عملياً، خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي خلقتها جائحة فيروس كورونا.