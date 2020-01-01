مورينيو يطلق على كيميتش لقب “الظاهرة”

وكالات / سما /

أشاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي بالشاب الألماني جوشوا كيميتش لاعب فريق بايرن ميونخ.

وقاد جوشوا كيميتش مع زملائه بايرن ميونخ للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأحد القادم.

واعترف جوزيه مورينيو أنه في غاية الاعجاب بقدرات جوشوا كيميتش وامكانياته التي تسمح له باللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

وتحدث جوزيه مورينيو قائلاً:” جوشوا كيميتش؟ أراه كظهير أيمن عالمي رفيع المستوى، ويمكنه اللعب بشكل رائع في مركز الظهير الأيسر ولاعب الوسط بمهامه الكثيرة رقم 6، 8 و10″.

وتابع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حديثه عن كيميتش قائلاً:” إنه لاعب ذكي للغاية ويعرف جيداً ما يجب فعله في كل مركز، إنه ظاهرة، ظاهرة حقيقية”.