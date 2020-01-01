سواريز يحسم الجدل حول مستقبله مع برشلونة

وكالات / سما /

حسم الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الجدل حول مستقبله مع الفريق في الموسم القادم، معرباً عن رغبته في البقاء طالما كان النادي يريد ذلك.

وارتبط سواريز بالرحيل عن البرسا في الأيام القليلة الماضية، وتحديداً بعد الهزيمة القاسية جداً أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ادعت بعض المصادر أن اللاعب يفكر بخوض تجربة جديدة.

وبدأت وسائل الإعلام تتحدث أيضاً عن إمكانية دخول سواريز في صفقة لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان والمطلوب بقوة في برشلونة، لكن اللاعب أكد رغبته بالاستمرار بشكل قاطع وكذّب جميع هذه التقارير.

وقال المهاجم الأوروجوياني في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية “لم يخبرني أحد في النادي أنهم يريدون الاستغناء عن خدماتي، أريد الأفضل للفريق واعتزم الاستمرار”.

وأضاف “أود البقاء في برشلونة طالما أنهم يريدون الحفاظ علي، ما زلت أريد المساهمة، شعرت بدعم الجماهير منذ وصولي وهذا الأمر يحفزني دائماً”.

يذكر أن برشلونة يعيش حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في الوقت الراهن رغم وصول المدرب الهولندي رونالد كومان، وذلك في ظل الغموض الذي يحيط مستقبل أهم اللاعبين على رأسهم ليونيل ميسي ولويس سواريز.