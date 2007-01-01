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نادٍ إنجليزي يخطط للتعاقد مع نجولو كانتي

السبت 22 أغسطس 2020 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نادٍ إنجليزي يخطط للتعاقد مع نجولو كانتي


وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “الدايلي ميرور” الإنجليزية بأن إدارة مانشستر يونايتد ترغب في التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي لاعب خط وسط فريق تشيلسي الحالي.

وارتبط اسم نجولو كانتي ابن 29 عاماً بالرحيل عن صفوف تشيلسي هذا الموسم، وسط اهتمام أكثر من فريق أوروبي بضمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الحالي لا يرغب في استمرار نجولو كانتي أكثر من الفريق، مفضلاً بيعه واستغلال أموال الصفقة بشراء لاعبين جدد.

وأضافت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد ترغب في تكوين ثنائية مميزة في خط النصف تجمع بول بوجبا بمواطنه نجولو كانتي، بعد نجاح هذا الثنائي في قيادة منتخب الديوك للفوز بلقب كأس العالم عام 2018.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد ليس الفريق الوحيد المهتم بضم كانتي، ولكن أيضاً إنتر ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى ريال مدريد الإسباني، ولكن سيحاول اليونايتد إقناع اللاعب بالاستمرار في الدوري الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن عقد نجولو كانتي سينتهي مع فريقه تشيلسي صيف عام 2023.

#نجولو كانتي #مانشستر يونايتد #تشيلسي

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