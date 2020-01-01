  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

صحيفة: الإمارات تدرس شراء منظومة دفاع إسرائيلية

السبت 22 أغسطس 2020 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: الإمارات تدرس شراء منظومة دفاع إسرائيلية


القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن الامارات مهتمة بشراء منظومة "Light Blade" التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، وصنعتها شركة "أوبتي ديفينس" الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن المنظومة التي تدرس الإمارات شراءها مختصة بالحماية من الأجسام المعتدية صغيرة الحجم القادمة عبر الجو، وتحديدا العبوات الحارقة التي يتم نقلها عبر البالونات وكذلك الطائرات دون طيار.

وأضافت الصحيفة أن مندوبين عن الإمارات توجهوا إلى جهات إسرائيلية لعبت دورا في تطوير المنظومة، بخصوص إمكانية شراء عدد من الوحدات العملياتية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".

الأكثر قراءة اليوم

وجه نداء للسلطة الفلسطينية.. تركي الفيصل يتحدث عن أبعاد "المفاجأة" الإماراتية وينتصر لها

مسؤولون "الوضع لا يُطاق".. "واللا": لهذا السبب.. الجيش يخشى التصعيد مع غزة في الوقت الحالي.. !

كان الإسرائيلية: القيادة الجنوبية حددت ثلاثة احتمالات للوضع في قطاع غزة..!

حماس تفاوض تحت النار .. هل غزة على أعتاب جولة تصعيد جديدة؟

عقيلة الرئيس الراحل ياسر عرفات: اعتذر باسم شرفاء فلسطين عن الإساءة للإمارات الحبيبة

المباحث العامة بغزة تكشف لغز اختطاف طفل أمام إحدى صالات الأفراح..

رويترز: الوسطاء يبذلون جهودا مضاعفة لمنع التصعيد.. والهدوء لن يتحقق إلا إذا استجابت إسرائيل للمطالب

الأخبار الرئيسية

حدود

جيش الاحتلال يطالب بمغادرة المزارعين القريبين من السياج الحدودي بغزة

صحيفة: هكذا سترد المقاومة حال تنفيذ الاحتلال عملية اغتيال في غزة ..

جيش الاحتلال يقصف صباح اليوم نقاط مراقبة للمقاومة برفح وخان يونس

جيش الاحتلال يزعم: القبة الحديدية تعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه الغلاف

قناة إسرائيلية تكشف عن موعد زيارة السفير العمادي الى قطاع غزة.. والهدف منها