بحرية الاحتلال تهاجم مراكب صيادين بغزة

غزة / سما /

هاجمت زوارق بحرية إسرائيلية بالرصاص الحي والقذائف الصوتية اليوم السبت، مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر منطقة السودانية في قطاع غزة، وهي راسية قبالة الشاطئ.

وذكرت الوكالة الرسمية اليوم أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي قصف مواقع وإطلاق النار على الصيادين في بحر غزة، إضافة إلى استمرار التضييق على أهالي القطاع، بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد، ومنع إدخال البضائع والمحروقات، وإغلاق البحر بشكل كامل منذ الأسبوع الماضي تحت حجج واهية.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش سمح للمزارعين والمستوطنين بالعمل بشكل اعتيادي عند حدود غزة، وتم فتح الطرق التي أغلقت أمس قرب "أشكول".

وصباح اليوم ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست "الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن جيش الاحتلال طالب المزارعين قرب السياج الحدودي مع غزة، بمغادرة المنطقة، عقب إطلاق صواريخ ليلة أمس.