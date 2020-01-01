السفير طوباسي يستقبل وفدا من الاتحاد العام لطلبة فلسطين

اثينا / سما /

استقبل سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي رئيس واعضاء الاتحاد العام لطلبة فلسطين - وحدة أثينا، بحضور عدد من الطلبة الدارسين بالجامعات اليونانية. حيث وضعهم السفير في صورة الأوضاع والمستجدات السياسية في فلسطين واليونان ، كذلك طبيعة العلاقات الثنائية الفلسطينية اليونانية على المستوى الرسمي والشعبي وفق كافة مسارات العمل التي تقوم بها السفارة ، كذلك شرح لهم رؤية الرئيس والقيادة الفلسطينية في مواجهة كافة التحديات و المخاطر التي تواجه شعبنا وحريته وما له علاقة بجوهر صفقات التطبيع الخيانية مع دولة الاحتلال.

كذلك فقد استذكر السفير طوباسي أمام الطلبة مراحل إعادة احياء الاتحاد العام لطلبة فلسطين باليونان منذ تسلمه مهامه كسفير لدولة فلسطين لدى اليونان ، بعد أن كان عمل هذا الاتحاد مجمدا لسنوات طويلة قبل ذلك، مؤكدا على دور الاتحاد العام لطلبة فلسطين باليونان ودول العالم في اواسط ونهايات السبعينات والثمانييات كذراع هام لمنظمة التحرير الفلسطينية انذاك عندما لم تكن هنالك سفارات فلسطينية بالعديد من دول العالم ، وما رافق ذلك من تضحيات أعضاء الاتحاد العام لطلبة فلسطين من شتى بقاع الأرض دفاعا عن الثورة الفلسطينية في ساحات عدة و بالتشببك مع شعوب و أحزاب مختلفة من أجل التضامن مع شعبنا وقضيتنا.

السفير طوباسي شدد خلال اللقاء على أهمية دور الاتحاد العام لطلبة فلسطين في تنظيم الطلبة الفلسطينين باليونان وتفعيل دورهم والتحضير للمؤتمر جديد لهم بالتواصل مع السفارة وامانة سر اللجنة التنفيذية للاتحاد العام بالوطن ، وعلى ضرورة الارتقاء بنشاطهم مع بداية العام الدراسي القادم بالجامعات اليونانية و العمل مع مجالس واتحادات الطلبة فيها.

كما أكد حرصه على ضرورة اللقاء مع أعضاء الاتحاد ووحدة أثينا بشكل دوري لمساعدتهم وللبحث في قضاياهم العالقة وإبقاء التواصل مع سفارتهم مفتوحا.

وفي نهاية اللقاء قدم السفير طوباسي ميدالية تقديرية للأخ عبد شيخه رئيس الاتحاد العام لطلبة فلسطين - وحدة أثينا تقديرا لدوره وزملائه بالعمل والعطاء لخدمة فلسطين.

من جهته فقد اشاد شيخة نيابة عن زملائه من الاتحاد بدور السفير وكادر السفارة السياسي أمام المجتمع اليوناني ، والتواصل المستمر مع الطلبة بشكل دائم خاصة في هذا الظرف الصعب على أثر جائحة الوباء ووجود بعض الطلبة العالقين ومتابعة وزارة خارجية دولة فلسطين و السفارة لشوونهم مع الجهات الحكومية اليونانية والاستمرار في ترتيبات إعادة العالقين الي الوطن بالتنسيق مع الاشقاء الأردنيين عند عودة الطيران، وطلبوا من السفير نقل تحياتهم للرئيس ابو مازن و اعتبار أنفسهم جنود في مسيرة كفاح منظمة التحرير وشعبنا من أجل القرار الوطني المستقل في وجه مؤامرات التصفية وفي معركة الحرية والاستقلال.