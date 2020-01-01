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رئيس بلدية سديروت يهاجم الحكومة : "في مدينتنا هناك حرب وانعدام للأمن"

السبت 22 أغسطس 2020 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس بلدية سديروت يهاجم الحكومة : "في مدينتنا هناك حرب وانعدام للأمن"


القدس المحتلة / سما /

هاجم رئيس بلدية سديروت ألون دفيدي الحكومة الإسرائيلية لفشلها في وضع حد لإطلاق البالونات والصواريخ من قطاع غزة، قائلا "إن (إرهابيي) غزة يتجولون بحريّة".
 
ونقلت القناة السابعة عن دافيدي قوله "خلال الأسبوع الفائت الجميع تحدث عن السلام من أجل السلام، لم يتضح لي على الإطلاق عن أي عالم نتحدث".
 
وأضاف رئيس بلدية سديروت "في مدينتنا، هناك حرب، هناك صواريخ وانعدام الأمن الأساسي لسكاننا".
 
وتابع "رئيس الوزراء ووزير الجيش: "عليكم أن تستيقظوا، سكان سديروت يركضون إلى الملاجىء، أولادنا يعيشون في الطوارئ".

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