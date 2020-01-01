جيش الاحتلال يطالب بمغادرة المزارعين القريبين من السياج الحدودي بغزة

القدس المحتلة / سما /

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، من المزارعين قرب السياج الحدودي مع غزة، مغادرة المنطقة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست "الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن هذه الخطوة تأتي عقب إطلاق صواريخ ليلة أمس من جانب حماس ورد إسرائيل بشن غارات جوية على قطاع غزة.

وفي وقت متأخر الجمعة، أعلن جيش الاحتلال أنه اعترض صاروخًا أطلقه مسلحون في قطاع غزة.

ويشهد قطاع غزة تصعيدًا شبه يومي منذ نحو أسبوعين، يتخلله إطلاق بالونات حارقة وصواريخ، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي، الأمر الذي يواجهه الاحتلال بقصف الطائرات، وقذائف المدفعية، وإغلاق المعبر التجاري الوحيد مع القطاع، ومنع إدخال الوقود، وإغلاق مساحة الصيد.