التعليم بغزة: الكتب المدرسية ستكون متوفرة مطلع سبتمبر

غزة / سما /

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي زياد ثابت أن الكتب المدرسية لمدارس الحكومة ووكالة الغوث والخاصة في محافظات قطاع غزة ستكون متوفرة مع بداية الفصل الدراسي الأول الجديد مطلع سبتمبر، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيعها للطلبة في أول يوم دراسي.

وأكد ثابت السبت، أن وزارته حريصة على إنجاز طباعة الكتب بجودة عالية وفي الوقت المطلوب.

وتفقد ثابت العمل في المطابع التي تم التعاقد معها من قبل وزارة التعليم واطلع على حجم الكتب المطبوعة، واستمع من الفريق العامل لشرح مفصل عن سير العمل.

ويبلغ عدد عناوين الكتب للفصل الدراسي الأول (128) عنوان كتاب مدرسي ومطبوعة تربوية بإجمالي عدد النسخ (4,623,350) كتاب.

وقال ثابت:" نطمئن الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور أن الكتب المدرسية ستكون متوفرة في المدارس، وبين أيدي الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد"، لافتاً إلى أن هناك كميات من الكتب وصلت فعلاً لمديريات التعليم تمهيداً لتسليمها للمدارس والطلبة مع بداية أول يوم دراسي.

وقدّم وكيل وزارة التعليم الشكر للمطابع وجميع العاملين فيها على هذا الجهد وعملهم المتواصل لإنجاز هذا العمل الوطني، كما قدّم الشكر لشركة الكهرباء في توفير الكهرباء للمطبعتين.