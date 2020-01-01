أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم

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لا تزال أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت، محافظة على استقرارها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

وجاءت أسعار الفواكه وأسعار الخضروات في أسواق غزة اليوم على النحو الآتي.

أسعار الخضروات:

بندورة: 1ك = 1 شيكل

خيار: 1ك = 1 شيكل

خيار بلدي: 6 ك = 10 شيكل

باذنجان: 1ك = 1 شيكل

بصل: 7 ك = 10 شيكل

بطاطا: 5 – 6 ك = 10 شيكل

بطاطا حلوة: 7 – 8 ك = 10 شيكل

ليمون: 1ك = 4 شيكل

و3 ك = 10 شيكل

بامية بلدية: 1ك = 7 – 8 شيكل

ملوخية: 1ك = 1 – 2 شيكل

لوبيا: 1ك = 3 شيكل

فلفل: 1ك = 2 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 3 شيكل

بنجر : 1ك = 6 شيكل

افوكادو: 1ك = 8 شيكل

جزر: 1ك = 2 شيكل

أسعار الفواكه

التين: 1ك = 5 شيكل

الموز: 1ك = 6 شيكل

تفاح: 1ك = 4 شيكل

تفاح أمريكي: 1ك = 7 شيكل

مانجا تشيلي: 1ك = 5 شيكل

مانجا مايا: 1ك = 7 شيكل

أجاص: 1ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

بلح أصفر: 1ك = 5 – 7 شيكل

سنطروزة: 1ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

خوخ: 1ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

عنب:1ك = 4 شيكل

رمان حلو: 1ك = 3 شيكل

رمان مر: 1ك = 2 شيكل