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المباحث العامة بغزة تكشف لغز اختطاف طفل أمام إحدى صالات الأفراح..

الجمعة 21 أغسطس 2020 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
المباحث العامة بغزة تكشف لغز اختطاف طفل أمام إحدى صالات الأفراح..


غزة / سما /

 أكد المقدم خالد الشعراوي مدير مركز شرطة الزيتون أن المباحث العامة- فرع الزيتون وبالتعاون مع دوريات شرطة الزيتون وشرطة المكافحة بالمركز تمكنوا من العثور على الطفل (ي-م) 8 سنوات والذي تم اختطافه من أمام إحدى الصالات أثناء فرح لعائلته .

وأوضح المقدم الشعراوي في تصريح نقله موقع الشرطة على الانترنت، أن قسم العمليات المركزية بالمركز تلقى إشارةً تفيد باختطاف أحد الأطفال من أمام إحدى صالات الأفراح بواسطة سيارة سكودا متجهة ناحية مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف المقدم الشعراوي أنه على الفور تم التعامل مع الحدث بتعميم صورة الطفل ( ي-م) ،وجمع المعلومات من المتواجدين في مسرح الجريمة؛ مشيراً إلى أنه تم التواصل مع النيابة العامة وأخذ إذن بتفتيش عدد من بيوت من المشتبه بهم في الحادثة .

ولفت المقدم الشعراوي إلى أنه وبعد 12 ساعة من البحث والتحري تم العثور على خاطف الطفل وهو المدعو (ح-ش) والعثور على الطفل وإعادته إلى عائلته بأمن وسلام.

وشدد الشعراوي على أن الشرطة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال من يتعدى على القانون ، وينتهك أمن وأمان المواطنين ، وستضرب بيد من حديد بحق المخالفين .

#اختطاف طفل #غزة #مركز شرطة الزيتون #صالات افراح

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