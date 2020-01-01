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تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن 25 منها محلية

الجمعة 21 أغسطس 2020 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن 25 منها محلية


عمان /سما/

 أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 34 إصابة بفيروس "كورونا"، من ضمنها 25 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1532.

وتوزعت الإصابات الجديدة بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، كالآتي: 25 حالة محليّة 19 حالة في محافظة العاصمة عمّان (12 حالة منها مخالطة لمصابين سابقين، و7 حالات تحت الاستقصاء من النادي الفيصلي)، و4 حالات من محافظة إربد، جميعها مخالطة لمصابين سابقين، وحالة من محافظة الزرقاء مخالطة لمصاب سابق، إضافة لحالة من محافظة البلقاء لأحد أعضاء النادي الفيصلي (تحت الاستقصاء).

كما سجلت 9 حالات خارجيّة، توزّعت كما يلي: 6 حالات لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر (1 من السعوديّة، و1 من قطر، و1 من الإمارات، و1 من أوكرانيا، و1 من أميركا، ومرافق لأحد المصابين)، و3 حالات لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر مركز حدود العمري .

وأشار الموجز إلى تسجيل حالة شفاء واحدة في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 7367 فحصا مخبريّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت في الأردن منذ بدء الوباء وحتى الآن 728339 فحصا.

#الاردن #فيروس كورونا

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