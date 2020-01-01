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عرعرة النقب: مصرع طفلة (11 عاما) إثر إصابتها بصعقة كهربائية

الجمعة 21 أغسطس 2020 10:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
عرعرة النقب: مصرع طفلة (11 عاما) إثر إصابتها بصعقة كهربائية


القدس المحتلة / سما /

لقيت طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، من عرعرة النقب، مصرعها صعقا بالكهرباء، مساء الجمعة.

وكانت الطفلة، قد تعرّضت لإصابة حرجة جدا، صعقا بالكهرباء، وجاء في التفاصيل، أن الطفلة وصلت مع ذويها، إلى عيادة طبية في البلدة، مساء الجمعة، بعد أن أُصيبت.

وقدّم طاقم طبي وصل للمكان، الإسعافات الأولية للطفلة، والتي اشتملت على عمليات إنعاش، ثمّ نقلها إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج، فيما وُصفت إصابتها بالحرجة، غير أن محاولات الإبقاء على حياتها باءت بالفشل، ليُعلن عن وفاتها هناك.

وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضي، تُوفيت الطفلة شهد ذياب المحذي من قرية عرعرة النقب كذلك، متأثرة بإصابتها البالغة التي تعرضت لها قبل أيام، على ما يبدو، أثناء اللهو في ساحة المنزل.

ونُقلت الطفلة (9 أعوام)، يوم 25 تموز/ يوليو الماضي، برفقة ذويها إلى عيادة محلية في البلدة، وكانت الطفلة فاقدة للوعي، ووصفت حالتها بأنها حرجة، إثر إصابتها على ما يبدو، أثناء اللعب في ساحة البيت.

هذا، وتُعتبر منطقة النقب أكثر المناطق في البلاد التي يقع الأطفال فيها ضحايا للإصابات والوفاة في حوادث مختلفة.

#وفاة طفلة #عرعرة النقب

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