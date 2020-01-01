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"أبناء القوقا": أطلقنا اليوم ما يزيد عن 150 بالوناً وغداً سيكون يوماً عصيباً على غلاف غزة

الجمعة 21 أغسطس 2020 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أبناء القوقا": أطلقنا اليوم ما يزيد عن 150 بالوناً وغداً سيكون يوماً عصيباً على غلاف غزة


غزة / سما/

أصدرت وحدات "أبناء القوقا" اليوم الجمعة، تصريحاً بشأن إطلاق بالونات حارقة على مناطق "غلاف غزة".

وقالت وحدات القوقا في تصريح صحفي: أن عناصرها أطلقوت منذ صباح اليوم الجمعة، كافة المهام الموكلة إليهم وقد تمكنوا، من إطلاق ما يزيد عن 150 بالوناً حارقاً ومتفجراً، صوب مناطق غلاف غزة، على طول المناطق الشرقية، من جنوب ووسط وشمال القطاع.

وأضافت وحدات "أبناء القوقا": "على قادة العدو ومستوطنيه في غلاف غزة أن ينتظروا منا ما يسوء وجوههم في جولة جديدة من معركة (صاعقة_الثأر) و على العدو أن يتمنى أن لا يأتي الصباح لأن غداً سيكون يوماً عصيبا ً على غلاف غزة بإذن الله وليعلم القاصي والداني أننا لن نتراجع ولن نستكين حتى تلبية مطالب أبناء شعبنا في غزة المحاصرة".

وختمت وحدات ابناء القوفا تصريحها: "قد أعذر من أنذر ... فهنا غزة التي تأخذ حقوقها خاوة رغما ً عن أنف بني صهيون ومن حالفهم".
 

#وحدات ابناء القوقا #غزة #البالونات الحارقة #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة

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