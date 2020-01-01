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جيش الاحتلال يزعم: القبة الحديدية تعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه الغلاف

الجمعة 21 أغسطس 2020 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يزعم: القبة الحديدية تعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه الغلاف


القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن صفارات الانذار قد دوت في مستوطنات الغلاف جراء اطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.

وأشارت المصادر الاسرائيلية، الى أن صفارات الانذار قد دوت في مستوطنات سديروت ونير عام المحاذية لقطاع غزة، منوهة الى سماع دوي انفجارات بالتزامن مع انطلاق صفارات الانذار.

وأفاد موقع  مفزاك درومي الاسرائيلي، أنه تم إطلاق صاروخين من قطاع غزة على سديروت، أحدهما تم اعتراضه من القبة والآخر سقط داخل القطاع.

الى ذلك، قال ‏المتحدث باسم جيش الاحتلال:إنه متابعة لتفعيل صافرات الانذار في منطقة غلاف غزة ومدينة سديروت فالحديث عن رصد اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو "إسرائيل" حيث تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية

#صواريخ #غزة #صفارات الانذار #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة

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