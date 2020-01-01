قناة إسرائيلية تكشف عن موعد زيارة السفير العمادي الى قطاع غزة.. والهدف منها

القدس المحتلة / سما /

قالت القناة الـ 12، مساء اليوم الجمعة، إن السفير القطري محمد العمادي سيصل قطاع غزة الأسبوع المقبل، في محاولة لتهدئة الوضع.

وأكدت القناة نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية أن الاحتلال مهتم بالعودة لتهدئة المنطقة، ولكن في نفس الوقت هناك درجة عالية من الاستعداد لمزيد من التدهور في الوضع الأمني ​​في الجنوب.

وشددت على أنه إذا لم تحقق زيارة العمادي لغزة هدفها، فإن الجيش الإسرائيلي ينوي مضاعفة هجمات سلاح الجو في القطاع بشكل كبير.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مسؤول فلسطيني وصفته بالمطلع، قوله: "إن الوسطاء المصريين والقطريين والمبعوث الأممي نيكولاي ميلادينوف، يبذلون جهوداً مضاعفة من أجل استعادة الهدوء في غزة".



وأضافت الوكالة، نقلا عن المسؤول، الذي لم تسمه، أن الهدوء في غزة لا يتحقق إلا باستجابة إسرائيل لمطالب حماس والفصائل.



وأشارت الوكالة، أن مكتب المبعوث الأممي، ميلادينوف، لم يرد على طلبها للتعقيب حول تلك الأنباء.