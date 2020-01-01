  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة إسرائيلية تكشف عن موعد زيارة السفير العمادي الى قطاع غزة.. والهدف منها

الجمعة 21 أغسطس 2020 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة إسرائيلية تكشف عن موعد زيارة السفير العمادي الى قطاع غزة.. والهدف منها


القدس المحتلة / سما /

قالت القناة الـ 12، مساء اليوم الجمعة، إن السفير القطري محمد العمادي سيصل قطاع غزة الأسبوع المقبل، في محاولة لتهدئة الوضع.

وأكدت القناة نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية أن الاحتلال مهتم بالعودة لتهدئة المنطقة، ولكن في نفس الوقت هناك درجة عالية من الاستعداد لمزيد من التدهور في الوضع الأمني ​​في الجنوب.

وشددت على أنه إذا لم تحقق زيارة العمادي لغزة هدفها، فإن الجيش الإسرائيلي ينوي مضاعفة هجمات سلاح الجو في القطاع بشكل كبير.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مسؤول فلسطيني وصفته بالمطلع، قوله: "إن الوسطاء المصريين والقطريين والمبعوث الأممي نيكولاي ميلادينوف، يبذلون جهوداً مضاعفة من أجل استعادة الهدوء في غزة".

وأضافت الوكالة، نقلا عن المسؤول، الذي لم تسمه، أن الهدوء في غزة لا يتحقق إلا باستجابة إسرائيل لمطالب حماس والفصائل.

وأشارت الوكالة، أن مكتب المبعوث الأممي، ميلادينوف، لم يرد على طلبها للتعقيب حول تلك الأنباء.

#السفير العمادي #قطر #قطاع غزة #اسرائيل #غزة #المنحة القطرية

الأكثر قراءة اليوم

غُباش لصحيفة إسرائيلية : "لن نبقى رهائن لمشاكل الفلسطينيين الداخلية"

إعلام الاحتلال: إصابة منزل في سديروت جراء سقوط صواريخ وإصابة 4 مستوطنين

حماس تفاوض تحت النار .. هل غزة على أعتاب جولة تصعيد جديدة؟

مسؤولون "الوضع لا يُطاق".. "واللا": لهذا السبب.. الجيش يخشى التصعيد مع غزة في الوقت الحالي.. !

وجه نداء للسلطة الفلسطينية.. تركي الفيصل يتحدث عن أبعاد "المفاجأة" الإماراتية وينتصر لها

طائرات الاحتلال تستهدف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

هنية: ننتظر الإجابة على مطالبنا التي نقلها الوفد المصري لقادة الاحتلال..!

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يزعم: القبة الحديدية تعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه الغلاف

كان الإسرائيلية: القيادة الجنوبية حددت ثلاثة احتمالات للوضع في قطاع غزة..!

رويترز: الوسطاء يبذلون جهودا مضاعفة لمنع التصعيد.. والهدوء لن يتحقق إلا إذا استجابت إسرائيل للمطالب

تستند على 3 ابعاد.. هنية يدعو لبناء استراتيجية شاملة للتعامل مع المخططات الإسرائيلية

الجيش ينشر القبة الحديدية بالغلاف.. وغانتس يهدد: حماس ستتلقى ضربة قاسية جدًا..!