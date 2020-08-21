عقيلة الرئيس الراحل ياسر عرفات: اعتذر باسم شرفاء فلسطين عن الإساءة للإمارات الحبيبة

رام الله / سما /

قدمت زوجة الرئيس الراحل ياسر عرفات، سهى عرفات، رسالة اعتذار إلى الإمارات قيادة وشعباً، عن إساءة بعض الفلسطينيين للإمارات ورموزها.

وكتبت سهى عرفات على صفحتها الرسمية على موقع التواصل إنستغرام "أريد أن اعتذر باسم الشرفاء من الشعب الفلسطيني إلى الشعب الإماراتي وقيادته عن تدنيس وحرق علم الإمارات في القدس وفلسطين وعن شتم رموز دولة الإمارات الحبيبة".

وأضافت "هذه ليست من شيمنا وأخلاقنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا"، مشيرة إلى أن "الاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية".

وتابعت "أقول لأجيالنا أن تقرأ التاريخ جيداً لتعرف كيف كانت الإمارات ماضياً وحاضراً تدعم الشعب الفلسطيني والقضية ولحد الآن. أعتذر لشعب وقيادة الإمارات عن أي ضرر صدر من أي فلسطيني لهذا الشعب المعطاء اللطيف الذي استقبلنا دائماً بكل ترحاب. وأعتذر من أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن هذه التصرفات غير المسؤولة".





