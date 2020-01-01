كان الإسرائيلية: القيادة الجنوبية حددت ثلاثة احتمالات للوضع في قطاع غزة..!

القدس المحتلة / سما /

قالت قناة كان الإسرائيلية اليوم الجمعة: إن القيادة الجنوبية حددت ثلاثة احتمالات للوضع في القطاع، خلال جلسة التقييم التي عقدت اليوم.



وأضافت القناة: أن الاحتمال الأول، هو التوصل لاتفاق والعودة للهدوء، والثاني استمرار الوضع القائم، فيما الثالث، سيكون التصعيد.



وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مسؤول فلسطيني وصفته بالمطلع، قوله: "إن الوسطاء المصريين والقطريين والمبعوث الأممي نيكولاي ميلادينوف، يبذلون جهوداً مضاعفة من أجل استعادة الهدوء في غزة".



وأضافت الوكالة، نقلا عن المسؤول، الذي لم تسمه، أن الهدوء في غزة لا يتحقق إلا باستجابة إسرائيل لمطالب حماس والفصائل.



وأشارت الوكالة، أن مكتب المبعوث الأممي، ميلادينوف، لم يرد على طلبها للتعقيب حول تلك الأنباء.

