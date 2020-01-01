"الخارجية": لا وفيات جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا وارتفاع الإصابات إلى 5002

رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، بعدم تسجيل وفيات جديدة في صفوف أبناء جالياتنا حول العالم بفيروس "كورونا"، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 5002 بعد تسجيل إصابات جديدة في كل من: أميركا، والبحرين، ولبنان.

وفي هذا السياق، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية في كل من: ميريلاند، ودالاس، وأوهايو، ونيوجرسي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2797 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لهذا اليوم في صفوف الجالية ليبقى العدد عند 72 حالة.

وفي لبنان، أفادت سفارة دولة فلسطين بتسجيل 72 إصابة جديدة بالفيروس في صفوف أبناء شعبنا هناك، ما يرفع عدد الإصابات إلى 219 حالة، إضافة لتسجيل 8 وفيات منذ بداية الأزمة.

وكانت اللجنة العليا للاستجابة لأزمة فيروس "كورونا" في المخيمات الفلسطينية في لبنان عقدت اليوم اجتماعها الثاني بمقر اللجنة في السراي الحكومي، بدعوة من لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، بحضور سفير دولة فلسطين لدى لبنان، لمتابعة الإجراءات العملية المتخذة والتي يجب اتخاذها لمنع انتشار الوباء في المخيمات، واحتوائه.

كذلك، أفادت سفارة دولة فلسطين لدى البحرين، بتسجيل أول إصابتين بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية وهما بوضع مستقر، مشيرة إلى أنها على تواصل معهما للوقوف عند احتياجاتهما الصحية والمعيشية.

وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء، بأن وزارة الخارجية والمغتربين لم تفتح باب التسجيل للعالقين في الوطن الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية، لأن القوانين المرعية في المملكة في ظل جائحة "كورونا"، لا تسمح بدخول أي من الوافدين إلى أراضيها، حتى لو كانت لديهم إقامات سارية المفعول.