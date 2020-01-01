وفاة مواطن من بلدة صوريف بمحافظة الخليل متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا"

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، وفاة مواطن (83 عاما) من بلدة صوريف بمحافظة الخليل، متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا"، ما يرفع حصيلة الوفيات جراء الفيروس في فلسطين إلى 136.

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة أعلنت ظهر اليوم، تسجيل 457 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و540 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، موضحة أن نسبة التعافي بلغت 62.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 36.8%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت الوزيرة الكيلة إلى وجود 25 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.