رويترز: الوسطاء يبذلون جهودا مضاعفة لمنع التصعيد.. والهدوء لن يتحقق إلا إذا استجابت إسرائيل للمطالب

غزة / سما / رويترز

قال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة لاستعادة الهدوء بين الفصائل الفلسطينية بغزة واسرائيل لوكالة رويترز ”الوسطاء المصريون والقطريون والمبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف يبذلون جهودا مضاعفة من أجل استعادة الهدوء، ولكن الهدوء لا يمكن أن يتحقق إلا إذا استجابت إسرائيل للمطالب التي قدمتها حماس والفصائل الأخرى“.

ولم يرد مكتب ملادينوف على طلب للتعقيب.

وقالت مصادر سياسية فلسطينية إن الوسطاء المصريين أجروا محادثات في غزة يوم الاثنين لاستعادة الهدوء لكنهم غادروا دون التوصل لاتفاق.

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في غزة، التي تشارك فيها حماس، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ خلال الليل وقالت إنها ”سترد على كل استهداف من العدو لمواقعها أو أي عدوان على أبناء شعبنا“.