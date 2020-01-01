السفير أبو بكر يبحث مع وزيرة الطاقة الغينية تعزيز التعاون المشترك

كوناكري /سما/

بحث سفير دولة فلسطين لدى غينيا ثائر أبو بكر، مع وزيرة الطاقة الغينية بونتورابي ياتارا، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة.

جاء ذلك خلال لقاء السفير أبو بكر مع الوزيرة ياتارا، اليوم الجمعة، حيث جرى بحث تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الطرفين، وكذلك بين الشركات الفلسطينية ووزارة الطاقة الغينية، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة الشمسية وكافة أنواع الطاقة البديلة.

كذلك، تم الاتفاق خلال اللقاء على تبادل الخبرات في هذا المجال، وسبل استفادة الطرفين من التعاون المشترك.

ووعدت الوزيرة ياتارا ببذل ما يمكن للدفع بالتعاون التقني بين البلدين، وبحثت سبل الاستفادة من الخبرات التي تقدمها الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي في مجالات الطاقة، فيما وعد السفير أبو بكر بالعمل على تعزيز التعاون بين الطرفين.