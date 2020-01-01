  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نقابة المهندسين الأردنيين: الانتهاكات الإسرائيلية اليومية في الأقصى عربدة صهيونية

الجمعة 21 أغسطس 2020 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة المهندسين الأردنيين: الانتهاكات الإسرائيلية اليومية في الأقصى عربدة صهيونية


عمان /سما/

 قالت نقابة المهندسين الأردنيين إن كل ما مرّ به المسجد الأقصى من أحداث منذ احتلاله، والمحاولات العديدة من التقسيم الزماني والمكاني له لا تقل أهمية عن جريمة إحراقه.

وأضافت النقابة في بيان صدر عنها لمناسبة الذكرى الـ51 على إحراق المسجد الأقصى، أن ما يتم بشكل يومي من اقتحامات وتدنيس له ما هو إلا "عربدة صهيونية" تستوجب من الجميع الدفاع عنه ورفض أي محاولات لهدمه أو تدميره.

وأشارت إلى أنه منذ أكثر من مائة عام كانت الوصاية الهاشمية حاضرة وبقوة في المشهد الفلسطيني كحق تاريخي لحماية القدس من الاقتحامات المتكررة ، والحفاظ على عروبتها وهويتها الاسلامية والمسيحية.

وأوضحت أن الملك عبد الله بن الحسين أكد مرارا وتكرارا أن الوصاية الهاشمية ليست ملفا للتفاوض أو هبة سياسية من أي جهة.

#نقابة المهندسين الأردنيين #المسجد الاقصى #الاعتداءات الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

غُباش لصحيفة إسرائيلية : "لن نبقى رهائن لمشاكل الفلسطينيين الداخلية"

اعلام اسرائيلي: اتصالات لاحتواء التوتر.. ولا تقدم بالمفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و "حماس"

إعلام الاحتلال: إصابة منزل في سديروت جراء سقوط صواريخ وإصابة 4 مستوطنين

صحيفة اسرائيلية: كيف ينظر “حزب الله” وحماس إلى استعداد إسرائيل للرد؟

طائرات الاحتلال تستهدف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

وجه نداء للسلطة الفلسطينية.. تركي الفيصل يتحدث عن أبعاد "المفاجأة" الإماراتية وينتصر لها

هنية: ننتظر الإجابة على مطالبنا التي نقلها الوفد المصري لقادة الاحتلال..!

الأخبار الرئيسية

الجيش ينشر القبة الحديدية بالغلاف.. وغانتس يهدد: حماس ستتلقى ضربة قاسية جدًا..!

مسؤولون "الوضع لا يُطاق".. والا: لهذا السبب.. الجيش يخشى التصعيد مع غزة في الوقت الحالي.. !

فصائل

الغرفة المشتركة تهدد: سنرد على أي عدوان أو استهداف لمواقعنا

حماس تفاوض تحت النار .. هل غزة على أعتاب جولة تصعيد جديدة؟

الصحة : 4 وفيات و457 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و540 حالة تعافٍ