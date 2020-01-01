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إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية

الجمعة 21 أغسطس 2020 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية


رام الله /سما/

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال قمعه مسيرة قرية نعلين الأسبوعية غرب مدينة رام الله.

وأدى المشاركون في المسيرة التي خرجت إحياءً لذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك، صلاة اليوم الجمعة في الحقل جنوب القرية، ثم توجهوا ناحية بوابة جدار الضم والتوسع المقام على أراضيها، حيث قمعهم جنود الاحتلال بقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع تجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وحمل المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، ورفعوا الشعارات المنددة بجريمة إحراق "الأقصى"، وجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، معبرين عن رفضهم لاتفاق التطبيع الخياني بين الإمارات والاحتلال.

#اصابات #مسيرة نعلين

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