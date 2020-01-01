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الصين: الغاء الزام سكان بكين بارتداء الكمامات في الخارج

الجمعة 21 أغسطس 2020 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين: الغاء الزام سكان بكين بارتداء الكمامات في الخارج


بكين /سما/

الغت السلطات الصحية في العاصمة الصينية بكين إلزام السكان بإرتداء الكمامات في الخارج، في تخفيف جديد للقواعد الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد، بعدما

أعلنت المدينة عدم رصد إصابات جديدة على مدى 13 يوما.

وبرغم تخفيف القواعد، فقد واصلت نسبة كبيرة من السكان وضع الكمامات في بكين اليوم الجمعة.

وقال البعض إن الكمامة تجعلهم يشعرون بالأمان، بينما قال آخرون إن الضغوط الاجتماعية لوضع الكمامة كانت أحد العوامل أيضا.

وهذه ثاني مرة تخفف فيها السلطات الصحية في بكين قواعد وضع الكمامة في العاصمة، التي عادت إلى حد كبير إلى الحالة الطبيعية بعد جولتين من إجراءات العزل العام.

ولم تسجل الصين أي حالات عدوى محلية جديدة على مدى 5 أيام بعدما نجحت في السيطرة على التفشي في العاصمة ومناطق أخرى.

#الصين #كمامات #كورونا

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