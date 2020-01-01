اليونيسيف: التأثير طويل الامد لإغلاق المدارس جراء كورونا يخلق جيلا ضائعا

رام الله /سما/

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، من ان الأطفال يخسرون أكثر من التعليم عندما تكون المدارس مغلقة، وحثت البلدان على إيلاء الأولوية للمدارس بخططها لإعادة فتح المؤسسات، وإبقاء المصلحة الفضلى للطفل في المقام الأول، وفق ما نقل مركز أخبار الأمم المتحدة.

وقالت منظمتا الصحة العالمية واليونيسف، إن إجراءات إغلاق المدارس الهادفة لحماية الطلاب من الإصابة بـ (كوفيد-19) تضر بهم من نواح أخرى، في حين ان التأثير طويل المدى لهذا الاضطراب في التعليم يمكن ان يخلق "جيلا ضائعا" . وحثت الوكالتان الأمميتان الحكومات في القارة الإفريقية على تعزيز العودة الآمنة إلى الفصول الدراسية مع الحد من انتشار الفيروس.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لافريقيا، الدكتورة ماتشيديسو مويتي، ان المدارس مهدت الطريق للنجاح للعديد من الأفارقة. "إنها توفر أيضا ملاذا آمنا للعديد من الأطفال، ممن يعيشون في ظروف صعبة، للتطور والازدهار".

وقال المدير الإقليمي لليونيسف لشرق وجنوب إفريقيا، محمد مالك فال، ان الأثر طويل المدى لتمديد إغلاق المدارس قد يؤدي إلى إلحاق ضرر أكبر بالأطفال ومستقبلهم ومجتمعاتهم.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والاتحاد الدولي للصليب الأحمر مؤخرا إرشادات حول الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته في المدارس.