كوخافي يصادق على استعداد الجبهة الجنوبية لكل السيناريوهات

القدس المحتلة /سما/

صادق رئيس الأركان بالجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الجمعة، على خطة استعداد الجبهة الجنوبية لكل السيناريوهات المحتملة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الجيش.



وذكر المتحدث في بيان له، أن جلسة تقدير الموقف بقيادة الجبهة الجنوبية انتهت بمصادقة على الاستعداد لكل السيناريوهات على الجبهة الجنوبية.

وبحسب المتحدث، شارك في جلسة تقدير الموقف، رئيس الأركان كوخافي، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء هرتسي هليفي، وقائد فرقة غزة العميد نمرود الوني.



ومنذ أكثر من أسبوع، يسود قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني، حيث تشن إسرائيل غارات بشكل شبه يومي، بزعم الرد على إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من القطاع.



فيما يؤكد مطلقو البالونات الحارقة التي تتسبب في إشعال حرائق بمستوطنات غلاف غزة، إنهم يسعون لإجبار إسرائيل على الالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار التي تتضمن تخفيف الحصار عن القطاع.