  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مقدسيون يؤدون الصلاة في خيمة اعتصام بسلوان رفضاً لسياسة هدم المنازل

الجمعة 21 أغسطس 2020 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقدسيون يؤدون الصلاة في خيمة اعتصام بسلوان رفضاً لسياسة هدم المنازل


القدس المحتلة /سما/

 أدى مقدسيون، صلاة الجمعة، في خيمة اعتصام ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، رفضا لسياسة هدم المنازل المتكررة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وعقب صلاة الجمعة التي شارك بها العشرات، انتشرت شرطة الاحتلال قرب خيمة الاعتصام، كما رفع المشاركون اللافتات المنددة بما يجري بحق أهالي البلدة والقدس من عمليات هدم باتت تطال عددا كبيرا من منشآت ومنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين بالقدس، مطالبين بإيصال رسالتهم للتوقف الفوري والعاجل عن سياسة الهدم والتهجير.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد تنفيذ سياسة هدم المنازل بالقدس من أجل تنفيذ مخططاتها الاستيطانية بصمت، والتخلص من الوجود الفلسطيني بالقدس.

يشار إلى أنه منذ بداية العام الجاري أصدرت سلطات الاحتلال نحو 650 أمر هدم إداري وقضائي لمنازل ومنشآت المقدسيين، منها ما هو محدد المدة للهدم وآخر غير محدد.

#صلاة الجمعة #مقدسيون #هدم منازل

الأكثر قراءة اليوم

غُباش لصحيفة إسرائيلية : "لن نبقى رهائن لمشاكل الفلسطينيين الداخلية"

اعلام اسرائيلي: اتصالات لاحتواء التوتر.. ولا تقدم بالمفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و "حماس"

إعلام الاحتلال: إصابة منزل في سديروت جراء سقوط صواريخ وإصابة 4 مستوطنين

صحيفة اسرائيلية: كيف ينظر “حزب الله” وحماس إلى استعداد إسرائيل للرد؟

طائرات الاحتلال تستهدف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

وجه نداء للسلطة الفلسطينية.. تركي الفيصل يتحدث عن أبعاد "المفاجأة" الإماراتية وينتصر لها

هنية: ننتظر الإجابة على مطالبنا التي نقلها الوفد المصري لقادة الاحتلال..!

الأخبار الرئيسية

والا: لهذا السبب.. الجيش يخشى التصعيد مع غزة في الوقت الحالي.. !

فصائل

الغرفة المشتركة تهدد: سنرد على أي عدوان أو استهداف لمواقعنا

حماس تفاوض تحت النار .. هل غزة على أعتاب جولة تصعيد جديدة؟

الصحة : 4 وفيات و457 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و540 حالة تعافٍ

جيش الإحتلال يستعد للتصعيد و يعزز نشر القبة الحديدية